Начало матча получилось неудачным для Миколенко – украинец вместе с Греем заработал штрафной уже на 1 минуте, с которого и открыли счет во встрече. Демарай довольно быстро отправился за свою ошибку, обыгрался с Гордоном и сравнял счет. До перерыва Андре Гомеш вывел "ирисок" вперед.

Эвертон прорвался в 1/16 финала Кубка Англии – Миколенко ошибся во время пропущенного, мог забить и стал лучшим в защите

К концу основного времени "тигры" снова сравняли счет – Лонгман изысканным обводным ударом попал в дальний угол. Игра перешла в овертайм, где сильнее оказалась команда Миколенко – Таунсенд ударом из-за пределов штрафной принес победу.