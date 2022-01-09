Главный тренер Эвертона Рафаэль Бенитес отдельно поделился мнением по поводу выступления Виталия Миколенко в первом матче за "ирисок".

"Миколенко? Он не тренировался 15 дней, а теперь приехал сюда и отыграл напряженный матч в Кубке Англии. Приятно видеть его ментальность. Я думаю, что он хорошо провел свою первую игру", – приводит слова Бенитеса твиттер-аккаунт The Mighty Blues.

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Добавим, что Виталий вышел в стартовом составе Эвертона на матч против Халл Сити, провел 120 минут на поле и помог "ирискам" выйти в следующий раунд Кубка Англии.

Следующий поединок Эвертона предстоит сыграть в АПЛ против Лестера, матч запланированный на 11 января, начало в 22:00.

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