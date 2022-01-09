"Приятно видеть его ментальность": Бенитес положительно оценил дебют Миколенко за Эвертон
Главный тренер Эвертона Рафаэль Бенитес отдельно поделился мнением по поводу выступления Виталия Миколенко в первом матче за "ирисок".
"Миколенко? Он не тренировался 15 дней, а теперь приехал сюда и отыграл напряженный матч в Кубке Англии. Приятно видеть его ментальность. Я думаю, что он хорошо провел свою первую игру", – приводит слова Бенитеса твиттер-аккаунт The Mighty Blues.
Дебют Миколенко в Англии в видеообзоре матча Халл Сити – Эвертон – 2:3
Добавим, что Виталий вышел в стартовом составе Эвертона на матч против Халл Сити, провел 120 минут на поле и помог "ирискам" выйти в следующий раунд Кубка Англии.
Следующий поединок Эвертона предстоит сыграть в АПЛ против Лестера, матч запланированный на 11 января, начало в 22:00.
Эвертон дожал Халл Сити в Кубке Англии: дебют Миколенко – высокие оценки, шанс забить гол и пространство для прогресса