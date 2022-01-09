Вчора, 8 січня, захисник збірної України дебютував за Евертон. Віталій Миколенко відіграв усі 120 хвилин у матчі Кубка Англії проти Халл Сіті, а його команда з труднощами вийшла в 1/16 фіналу.

Дебют Миколенка в Англії у відеоогляді матчу Халл Сіті – Евертон – 2:3

"Миколенко був викинутий Бенітесом посеред озера та мав випливти. Ніби усе було не так погано, він тримався на воді, але спочатку, щоправда, потонув. Забули, певне, дізнатися в тренерському штабі Евертона, що Миколенко не досить добре грає головою. Разом з помноженими від дебюту нервами це призвело до першого пропущеного м'яча Евертона. Не сказати, що далі Миколенко навчився плавати та з легкістю догріб до берега, але він достойно тримався.

Досить гарних слів? Виправдання знайдені? Хоча, насправді, вважаю, що дебют вийшов непоганим для абсолютно нових умов: партнери, суперник, стадіон, країна.

Тепер – про погане. Тобто, про реальність. Коли хтось купує досвідченого футболіста, то розраховує на те, що він відразу буде давати результат. Досвідчений футболіст у цьому прикладі – готовий. Миколенко сам говорив, що не вважає себе молодим, адже багато зіграв матчів найвищого гатунку. Бенітес, натомість, перед матчем говорив про майбутнє в контексті українського захисника.

"Приємно бачити його ментальність": Бенітес позитивно оцінив дебют Миколенка за Евертон

Евертон, зі свого боку, підходив до цього трансферу, купуючи молодого та перспективного гравця. У цьому випадку мова йде про окремі якості, навколо яких можна ростити футболіста.

У Миколенка є очевидні недоліки, але є й очевидні сильні сторони. Він має ноги та дихальні шляхи високого рівня. Він може встигнути, куди завгодно, та добігти, коли завгодно.

Тепер справа за малим: потрібно вчитися грати в футбол. Потрібно прокачувати мозок та м'язи, вчитися правильно відкриватися та правильно штовхатися. Потрібно опановувати темп та свої рішення у постійному русі. Фізичні якості Миколенка дозволяють розраховувати на те, що йому вдасться прогресувати.

Бенітес говорив про приклад Шеймуса Коулмена – він ідеальний для Миколенка. Зараз він просто молодий хлопець. Нехай забуде все те, що було до цього. І вчиться новому", – написав Бойко у своєму Telegram-каналі.

Евертон дотиснув Халл Сіті в Кубку Англії: дебют Миколенка – високі оцінки, шанс на забитий гол і простір для прогресу