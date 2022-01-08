Кубок Англии, 1/32 финала

Халл Сити – Эвертон – 2:3

Голы: Грей, 21, Лонгман, 71 – Смит, 1, Гомеш, 31, Таунсенд, 99

Встречались две проблемные команды. Халл Сити демонстрирует крайне нестабильные результаты в Чемпионшипе, балансируя над зоной вылета. Турнирное положение Эвертона не столь критично, но последние результаты – это катастрофа. Только две победы за 15 поединков при десяти поражениях. Неудивительно, что болельщики вывесили на трибунах баннер со словами: "Вон из нашего клуба". Это обращение к Рафе Бенитесу.

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Испанский специалист, как и полагается, выставил на Кубок экспериментальный состав. Нашлось место в основе и для Виталия Миколенко. Украинец уже с первых минут очутился в эпицентре событий. Хотя, кажется, сам не был этому рад. Экс-динамовец на пару с Греем фолом прервали первую атаку хозяев. Подача фланга. Тайлер Смит скрылся за спиной Миколенко, и именно туда прилетел мяч. Эвертон пропустил уже на первой минуте.

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Hope you took your seats early... @HullCity take just 45 seconds to go in front! #EmiratesFACup pic.twitter.com/DxLIeq8gMY — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 8, 2022

Окрыленный успехом Халл Сити продолжал играть первым номером. Казалось, что это противостояние по меньшей мере равных по классу команд. Однако Демарай Грей наглядно показал, кто здесь представляет АПЛ. Миколенко оттянул на себя одного из соперников, еще с парочкой Грей разобрался самостоятельно, в штрафной обыгрался с Гордоном и пробил под штангу. Счет стал ровным. Через несколько минут мощно стрелял Гордон – было очень близко.

После этого Эвертон перебрал управление игрой в свои руки. Моменты у ворот Бакстера возникали один за другим. Больше старался Гордон, но гораздо лучший момент упустил Кин. В конце концов, напор дал свои плоды. Защитники не уследили за подключением Андре Гомеша. Португалец ударом головой замкнул подачу с фланга и прервал свою безголевую серию, длившуюся почти три года – с начала февраля 2019-го. Миколенко до конца тайма успел отличиться эффектным спасением собственных ворот и фолом, за который получил желтую карточку.

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Вторая половина стартовала в обоюдной борьбе. Правда, без особой остроты. Это ярко иллюстрирует статистика ударов – за первую треть тайма не было ни одного хотя бы в сторону ворот. После 60-й минуты активизировался Эвертон. У Миколенко был шанс отметить дебют забитым голом. После подачи с углового Виталий был первым на подборе. Бил в касание. Очень сильно и очень неточно. Зря "ириски" этим ограничились. Вскоре Монкур убежал от нескольких защитников и доставил мяч Лонгману. Райан роскошным обводным ударом снял паутину с дальней девятки. Без шансов для Беговича.

В концовке основного времени ближе к победе были хозяева поля. Несколько раз Эвертон спасало исключительно мастерство голкипера. Ничего глобально не изменилось и в первом овертайме. Халл Сити давил, строя атаку за атакой. Мерсисайдцы либо слишком боялись рисковать, либо действительно не знали, что противопоставить такой активности соперника. Игроки гостей даже до чужого штрафного не могли дойти. Таунсенд решил эту проблему по-своему. Андрос решился на выстрел метров с 30-ти. Голкипер был не готов к такой дерзости. Очень нелогичный гол забил Эвертон.

"Тигры" изо всех сил пытались снова сравнять счет. Шансы были. В начале второго овертайма в штрафной Эвертона вспыхнул пожар. Бегович в очередной раз стал героем эпизода. Хиндс пытался замкнуть буквально с метра, но голкипер среагировал. В конце концов "ириски" смогли отстоять победу и вышли в 1/16 финала Кубка Англии. Виталий Миколенко от статистических порталов получил самые высокие оценки среди игроков обороны.