Эрик Тен Хаг еще работает в Аяксе, но уже начал знакомиться со своей будущей командой.

Пару дней назад Манчестер Юнайтед объявил, что Эрик Тен Хаг станет главным тренером команды в новом сезоне. Однако специалист уже готовит почву для своей перестройки.

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По информации Mirror Online, 52-летний нидерландец планирует в течение нескольких недель поговорить с каждым игроком манкунианцев. Своеобразные интервью будут проведены в Zoom. Таким образом Тен Хаг решил изучить команду еще до своего фактического приезда в Англию.

Отмечается, что специалист должен определить исполнителей, с которыми Манчестер Юнайтед придется попрощаться. Также Тен Хаг хочет найти футболиста, который будет носить капитанскую повязку. Харри Магуайр сомневается, что сохранит этот статус.

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