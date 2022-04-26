Ерік Тен Хаг ще працює в Аяксі, але вже почав знайомитися зі своєю майбутньою командою.

Кілька днів тому Манчестер Юнайтед оголосив, що Ерік Тен Хаг стане головним тренером команди в новому сезону. Однак фахівець вже готує грунт для своєї перебудови.

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За інформацією Mirror Online, 52-річний нідерландець планує протягом кількох тижнів поговорити з кожним гравцем манкуніанців. Своєрідні інтерв'ю будуть проведені в Zoom. Таким чином Тен Хаг вирішив вивчити команду ще до свого фактичного приїзду в Англію.

Зазначається, що фахівець має визначити виконавців, з якими Манчестер Юнайтед доведеться попрощатися. Також Тен Хаг хоче знайти футболіста, який носитиме капітанську пов'язку. Харрі Магуайр сумнівається, що збереже цей статус.

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