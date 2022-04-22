Ни Криштиану Роналду, ни какой-либо другой игрок МЮ не будут авторитетом для нидерландца.

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"В этом я останусь самим собой и не изменю своего подхода. Я укажу статусным игрокам их задачи, и тот, кто не будет их выполнять, услышит от меня все. Неважно, кто это будет", – цитирует Тен Хага инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, нидерландец подписал контракт с Манчестер Юнайтед до 2025 года, однако непосредственную работу на Олд Траффорд начнет только летом.

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