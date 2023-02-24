Матч начался с двойного провала Бруну. Капитан МЮ не использовал роскошный момент, а затем "привез" бессмысленный пенальти, потянув за руку Бальде. Левандовски не без проблем реализовал приговор.

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МЮ отложил вопрос камбека на второй тайм. Уже на 47-й минуте Фред сравнял счет с передачи все того же Бруну. Победу и выход в 1/8 финала "дьяволам" принес другой бразилец – Антони. Вингер Юнайтед идеально подстроился под отскок и щекой отправил мяч в нижний угол ворот тер Штегена.