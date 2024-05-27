"Динамо – в групповом этапе Лиги чемпионов? А почему нет? Не нужно думать о Лиге Европы или Лиге конференций, нужно бороться за Лигу чемпионов. Шансы у всех всегда 50 на 50. Нужно цепляться и бороться, а Лига Европы никуда не денется.

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Понятно, что там будут уже другие соперники и будет тяжело, но ничего страшного. Ничего невозможного не бывает. Я думаю, что они будут биться до последнего. Все-таки Лига чемпионов – это немного другой турнир, чем Лига Европы", – поделился Шацких в интервью Динамомания.

Напомним, Динамо заняло второе место в УПЛ в сезоне 2023/24 и завоевало путевку во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов.

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