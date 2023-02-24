Манчестер Юнайтед обыграл Барселону (2:1) в ответном матче плей-офф Лиги Европы. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Неделю назад Барселона и Манчестер Юнайтед выдали эффектную ничью на Камп Ноу. Команды много ошибались, но благодаря высокому индивидуальному классу футболистов матч превратился в зрелище.

Барселона расписала огненную ничью с МЮ в Лиге Европы – куча брака, курьезные голы и великий Рашфорд

Хави немного изменил состав, вернув в основу Кристенсена, Бальде, Бускетса и Серхи Роберто (играл слева в атаке). А вот Эрик Тен Хаг выставил почти аналогичные 11. Только снова перетасовал группу атаки: Рашфорд слева, Бруно справа, Санчо на позиции десятки, а Вегхорст на острие.

Ключевой персоной сегодняшнего матча стал Фернандеш. Капитан МЮ решал эпизоды и у чужих, и у собственных ворот. Сначала был сплошной негатив. Бруну упустил два супершанса (классные диагонали вырезали Каземиро и Мартинес), не сумев переиграть тер Штегена.

В собственном штрафной португалец легонько потянул за руку Бальде, а защитник Барселоны дорисовал до пенальти. Левандовски с проблемами реализовал 11-метровый – Де Хеа почти потянул удар.

В перерыве Тен Хаг еще раз перестроил своих форвардов. Антони вышел вместо Вегхорста и закрыл правый край, Санчо пошел на левый, Рашфорд на острие, а Фернандеш наконец-то получил комфортную роль под форвардом.

Когда нужно отдавать, а не завершать – Бруну мастер. Фред ворвался из глубины под пас португальца и пробил точно в угол. Флешбеки из Шахтера, когда бразилец в начале карьеры в УПЛ любил так подключаться к атакам.

Фернандеш не торопился прятаться от света софитов. Его удар мячом по де Йонгу (Фрэнки лежал на газоне) спровоцировал потасовку. По итогам махача Бруну и Кессье получили предупреждения.

Манчестер Юнайтед во втором тайме в целом заиграл острее. Постоянные забросы на ход Рашфорду и Антони создавали трудности защитникам Барселоны. Каталонцы также не сторонились дальних передач, поэтому игра снова имела большой процент хаоса. Де Хеа вытащил из-под перекладины мяч после удара Кунде.

"Дьяволы" лучше атаковали и заслуженно забили. Шоу удержал мяч пяткой в поле, Фернандеш корпусом оттеснил Рафинью и отдал под удар. Выстрелы Гарначо и Фреда заблокировали, а вот Антони пробил неотразимо.

С появлением Гарначо у Юнайтед заработали оба фланга (до его появления 100% ударов МЮ прилетели с правого края). Кажется, Тен Хаг нашел оптимальное сочетание в атаке. Антони и Гарначо утюжат фланги, Бруну раздает магические пасы из центра, а Рашфорд держит на себе всю оборону соперника.

Барселона смогла сделать финальный укол. Уже в компенсированное время Ферран вывел на удар Левандовски. Поляк обыграл Де Хеа, но на линии ворот мяч остановил Варан. Манчестер Юнайтед победил и вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Для Барселоны еврокубки закончились.