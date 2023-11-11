В матче против Лутона наставник манкунианцев получил желтую карту от арбитра матча. "Горчичник" стал третьим в текущем сезоне для Эрика Тен Хага.

Манчестер Юнайтед одержал тяжелую победу над Лутоном – нападавшие не поразили, манкунианцы потеряли очередного игрока

Как сообщает The Athletic, нидерландский специалист пропустит матч против Эвертона, за который выступает Виталий Миколенко. До встречи с Лутоном Тен Хаг получал желтые карточки в матчах против Тоттенхэма и Арсенала, а согласно регламенту АПЛ за три "горчичника" идет наказание в виде дисквалификации на одну игру.

Напомним, что Манчестер Юнайтед сейчас находится на шестом месте, имея 21 балл в своем активе. От лидеров манкунианцы отстают на шесть очков.

Зинченко забил гол и провел суперматч, став лучшим – Арсенал победил Бернли и догнал Ман Сити на вершине АПЛ.