В матчі проти Лутона наставник манкуніанців отримав жовту картку від арбітра матчу. "Гірчичник" став третім в поточному сезоні для Еріка Тен Хага.

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Як повідомляє The Athletic, нідерландський фахівець пропустить матч проти Евертона, за який виступає Віталій Миколенко. До зустрічі з Лутоном Тен Хаг отримував жовті картки в матчах проти Тоттенхема та Арсенала, а відповідно до регламенту АПЛ, за три "гірчичники" йде покарання у вигляді дискваліфікації на одну гру.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед наразі перебуває на шостому місці, маючи 21 бал у своєму активі. Від лідерів манкуніанці відстають на шість очок.

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