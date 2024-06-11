Нападающий Барселоны и сборной Польши Роберт Левандовски не сможет помочь национальной команде в первом матче против Нидерландов на Евро-2024.

Польский форвард получил повреждение в товарищеском матче против Турции (2:1). Предварительное обследование не выявило тяжелой травмы и ожидалось, что Левандовски восстановится к старту Евро-2024.

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Как сообщает пресс-служба "Кадры", повреждение Роберта оказалось более сложным. Форвард точно пропустит встречу против Нидерландов, которая запланирована на 16 июня.

Напомним, что сборная Польши уже потеряла Арека Милика, который вообще не сыграет на Евро-2024. Также в лазарете находятся Кароль Свидерский и Павел Давидович.

"Кадра" на групповом этапе сыграет против "оранье", Австрии и Франции.

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