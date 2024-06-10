"Появилась информация о том, что Довбиком интересуются очень много клубов. Довбик открыт к любым приглашениям, к любым разговорам. Больше месяца представители Довбика общаются с Миланом. Насколько я понимаю, представителей и самого Довбика интересует уровень такого клуба, как Милан. Но сейчас есть вопрос лишь в том, сможет ли Милан выполнить аппетиты, которые имеет Жирона. Жирона не хочет опускаться меньше 40 млн евро. На сегодня это минимальная цена, с которой можно начинать разговор – не менее 40 миллионов, а возможно, даже и больше. Если будут предложения от такого клуба, как Милан, то вполне возможно, что может быть и больше. Сейчас идут консультации, готов ли будет Милан заплатить такую сумму за Довбика.

Жирона может заменить Довбика экс-форвардом Барселоны – клубы уже начали переговоры

Также был звонок из Челси к Пере Гвардиоле, который уже давно является президентом Жироны. С этого времени начался серьезный торг. Насколько я понимаю, самый серьезный интерес проявляет Вест Хэм. Этот клуб готов даже за такие деньги – 40 млн – купить Довбыка.

Помимо Милана, также есть интерес со стороны Наполи. Но интерес Милана выглядит предметнее, они уже больше месяца ведут переговоры, еще до окончания чемпионата начался этот интерес. Руководители Милана напрямую вышли непосредственно на представителей Довбика и начали с ними переговоры", – сказал Цыганык в эфире YouTube-канала FootballHub.

Важно отметить, что сам Довбик публично подтвердил интерес Барселоны и клубов Серии А, однако до серьезных переговоров дело пока не доходило. Все мысли игрока сборной Украины вокруг чемпионата Европы.

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