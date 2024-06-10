Молдова – Украина: пресс-конференция Реброва – об основном вратаре на Евро и второстепенности результата
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров провел пресс-конференцию перед товарищеским поединком со сборной Молдовы.
– Какой состав будет на завтрашнюю игру?
– Очень важно дать шанс сыграть всем игрокам. Если они приезжают в расположение сборной, то нельзя, чтобы они не играли в товарищеских матчах. Все получат шанс.
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– Насколько важен результат в этих товарищеских матчах?
– Результат важен в любом случае. Кто сказал, что он не был важным в матче с Германией? Но результат не на первом месте. Поэтому мы делали ротацию, дали игровое время всем футболистам. Идет нормальная, планомерная подготовка к Евро.
– С Германией играл Трубин, с поляками Бущан. Можно ли надеяться, что сыграет Лунин?
– Можно не надеяться. Все понимают, что выйдет Андрей.
– Что вы думаете о сборной Молдовы?
– Я смотрел много матчей. В частности игру с Кипром. Это очень крепкая команда. Видел, как она играла против Польши. Проигрывая 0:2 Молдова вырвала победу. Это сильнейшая сборная. Они заняли четвертое место в группе, но заслуживали большего.
– Кто будет основным вратарем в первом матче на Евро?
– Посмотрим. Завтра сыграет Лунин. У нас очень хорошие голкиперы. Я доволен конкуренцией, которая есть на эту позицию.
– После матчей с Германией и Польшей можно сказать, что игра с Молдовой будет для вас генеральной репетицией перед Евро? Или это просто будет рядовой поединок против не очень серьезного соперника?
– Почему это не очень серьезный соперник, если он обыграл Польшу? Считать по количеству побед в отборочном турнире? Все поединки для нас очень важны. Разные соперники с разными манерами игры. Я с большим уважением отношусь к сборной Молдовы, пересмотрел много ее матчей. Я считаю, что это очень крепкая команда.
Напомним, что первый матч сборной Украины на Евро-2024 состоится 17 июня против сборной Румынии.
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