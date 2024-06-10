Центрбек сборной Украины Илья Забарный в АПЛ заработал себе славу качественного и недооцененного футболиста.

Рассматривая варианты для усиления из АПЛ, журналист Робин Бернер в колонке PSG Talk Extra Time посоветовал ПСЖ купить Илью Забарного. Украинец мог бы добавить глубины в центре защиты на фоне травмы Эрнандеса и туманного будущего Кимпембе.

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Идеальными вариантами выступают Уильям Салиба из Арсенала и Ливай Колуил из Челси, однако их не отпустят ни за какие деньги. Игроки сборной Англии Марк Гехи и Джарред Брентвейт имеют огромные ценники в Кристал Пэлас и Эвертоне соответственно.

Автор советует ПСЖ нестандартно подойти к решению проблемы на трансферном рынке и подписать Илью Забарного. Украинец выглядит оптимальным выбором, учитывая соотношение цена-качество. Transfermarkt оценивает Илью в 32 миллиона евро.

Среди сильных сторон Забарного выделяют хорошую игру в высоком прессинге и умение отдать первый пас. Главный недостаток в футболе Ильи – выбор позиции. Однако журналист отмечает, что защитник сборной Украины быстро учится.

Забарный провел стабильный сезон за Борнмут, пропустив лишь один матч в АПЛ. Болельщики назвали его лучшим игроком чемпионата в команде, которая финишировала ближе к еврокубкам, чем к зоне вылета.

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