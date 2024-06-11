– Олег Анатольевич, ЛНЗ объявил о прекращении сотрудничества с вами и вашим помощником Александром Грановским. Не договорились о продлении или была другая причина?

– Лучше пусть клуб сначала даст комментарий. Сам обо всем узнаю из источников.

Дулуб официально покинул ЛНЗ

– То есть вам не сообщили лично о непродлении соглашения?

– Там немножко другая история, пусть сначала клуб даст комментарий, а потом уже я. Так будет правильно. У меня был контракт с ЛНЗ до 30 июня.

– Ну интересно услышать вашу точку зрения.

– Работа тренера – это такая работа, которая предусматривает увольнение, если нет результата.

– Но ведь ЛНЗ занял седьмое место.

– Результаты могут быть разные. Наверняка, [руководство] хотело не тот [результат]. Работа тренера – она такая.

– Нет ли у вас обиды на ЛНЗ, что так все закончилось. Со стороны позиция клуба выглядела не очень красиво – у вас еще действующий контракт, а в это время много инсайдерской информации, что ЛНЗ рассматривает других тренеров, и клуб не никак не опровергал.

– С моей стороны все же было красиво? Я не буду комментировать действия клуба. Я никогда это не комментирую.

– Есть ли у вас уже какие-то варианты продолжения карьеры?

– Когда я работаю, у меня нет привычки искать пути ухода. Сейчас немножко выдохну и начну искать варианты. Будет ли мне еще интересно поработать в Украине? Очень! Украина для меня приоритет, – признался Дулуб в комментарии Українському футболу.

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