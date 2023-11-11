Главный тренер манкунианцев Эрик Тен Хаг находится под огромным давлением, поскольку его команда не показывает должный результат. Среди недели Манчестер Юнайтед не удержал победу над Копенгагеном (3:4) в Лиге чемпионов. Поэтому матч против Лутона был возможностью хоть немного реабилитироваться перед фанатами.

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Манчестер Юнайтед пытался искать подходы к штрафной площади соперника с первых минут матча. Моменты манкунианцы создавали, впрочем, нападающие не смогли распорядиться ими правильно. Рашфорд пробил мимо ворот, а удар Хёйлунда отразил голкипер Лутона.

Гостям тоже удалось провести несколько атак, но Онана справился с немногочисленными моментами. Под конец первого тайма Тен Хагу пришлось заменить Эриксена из-за повреждения. Свой шанс получил Мейсон Маунт, который особо ничем не запомнился. Стоит отметить, что после 25 минут Манчестер Юнайтед еле доходил до штрафной площади соперника.

После перерыва манкунианцы продолжили давить на соперника. Третий момент Манчестер Юнайтед во втором тайме у ворот Лутона принес желанный гол. После нескольких заблокированных ударов мяч отскочил к Линделефу, а защитник не промахнулся. И снова манкунианцы сбавили обороты в середине тайма. Контролировать игру им удавалось, а вот создать что-то приличное в атаке не получалось. В итоге команда Тен Хага победила со счетом 1:0.

Манчестер Юнайтед находится на шестой строчке с 21 баллом. Лутон с шестью очками расположился на 17 месте – прямо перед зоной вылета.

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