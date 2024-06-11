“Я хочу сказать, что Цыганковым интересуются некоторые клубы английской Премьер-лиги. Действительно есть интерес к Арсеналу. Потому что там Микель Артета, и у него есть хорошие скауты по Испании. Делами Цыганкова занимается Смалийчук, который хорошо разбирается именно в Испании.

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Плюс еще есть интерес от других клубов АПЛ. Но пока все ждут, что будет на Евро-2024. Все держат кошельки наготове и ждут, что кто-то может выстрелить. Перед Евро подписать – сыграет неудачно, не дай Бог травма, еще что-то. Поэтому все ждут эту большую ярмарку, которая начнется уже после первых туров.

Я если и ожидаю где-то Цыганкова, то только в английской Премьер-лиге", – резюмировал Цыганык в эфире Циганик LIVE.

Ранее появилась информация, что клаусула Цыганкова составляет около 30 млн евро. 50% этой суммы Жирона должна отдать Динамо, поэтому каталонцы стремятся как можно быстрее заключить новое соглашение с большей клаусулой. Цыганков не спешит, ожидая как раз шанса проявить себя на Евро-2024.

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