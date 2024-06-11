Пресс-атташе сборной Украины Александр Глывинский предложил киперу “сливочных” в полушутливой форме сравнить коллег.

Реал выбрал приоритетный клуб для продажи Лунина – Перес не собирается усиливать конкурента

Лунин без сомнений отдавал Куртуа преимущество над большинством других вратарей, среди которых был и земляк Анатолий Трубин. По мнению Андрея, лишь Нойер и тер Штеген могут стоять рядом с бельгийцем. Обычно скромный Лунин поставил себя выше Тибо, но сделал это с улыбкой.

Напомним, украинец был основным вратарем Реала в течение сезона и одним из главных героев плей-офф ЛЧ. Впрочем, Куртуа после 2 травм колен вернулся в роскошной форме и выдал серию из 5 "клиншитов", в частности, в финале против Боруссии Д.

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