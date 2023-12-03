"У нас был трудный первый тайм, поэтому счет 0:0 еще был удовлетворительный. Мы неплохо провели завершающий отрезок. Поговорим завтра с командой об этом.

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Мы имели некоторые моменты. Мы думали, что забили гол, но это был офсайд. Мы действительно могли забить. На этой неделе все было не в нашу пользу, но мы воспримем все как есть. Почему я заменил Рашфорда на 60-й минуте? Я буду говорить об этом с ним, а не со СМИ", – цитирует Тен Хага ВВС.

После поражения МЮ упал на седьмую строчку АПЛ, отставая от лидера (Арсенала) уже на 9 очков.

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