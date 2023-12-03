Посреди недели обе команды не смогли выиграть в Лиге чемпионов и значительно ухудшили шансы на выход в плей-офф. Манчестер Юнайтед "благодаря" ошибкам Андре Онана упустил победу над Галатасараем (3:3), хотя вел 3:1, а Ньюкасл в Париже на 90+8 минуте пропустил с пенальти от ПСЖ, удовлетворившись ничьей 1:1. "Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о дуэли двух участников ЛЧ в центральном матче Премьер-лиги.

На момент начала игры команды соседствовали в турнирной таблице. МЮ, победивший в трех последних турах АПЛ, занимал 6 место (24 очка). Ньюкасл, имея на балл меньше, шел 7-м. Уже в день матча манкунианцы получили неожиданные проблемы. Из-за неблагоприятных погодных условий команда не смогла вылететь в Ньюкасл и вынуждена была ехать на игру на автобусе. Поездка заняла три часа.

Манчестер Юнайтед не смог вылететь в Ньюкасл из-за погодных условий – команда нашла альтернативный способ путешествия.

Возможно, это повлияло на игру гостей, но "сороки" провели первый тайм гораздо активнее. Гордон, Исак, Ливраменто и 17-летний Майли то и дело пытались нагружать правый фланг Ван-Биссаки. В одном из эпизодов Ливраменто сумел обыграть соперника и войти в штрафную, однако его прострел заблокировали. Далот, опередив Онана, чуть не сыграл рукой в собственной штрафной. Повезло защитнику МЮ. До пенальти было совсем близко.

На 11 минуте свой момент создали и гости. Гарначо после классного паса Фернандеша пытался перехитрить Поупа ударом в ближний угол. Не вышло. Ван-Биссака пробил из-за пределов штрафной – заблокировали. Немного отвели игру манкунианцы от своих ворот после активного старта от Ньюкасла. Но ненадолго. Онана спас после удара Альмирона в дальний угол. А на 20-й минуте гостям просто повезло. Исак бил с нескольких метров в пустой угол, но мяч, задев ногу Магуайра, вылетел на угловой. Лучший момент в дебюте игры.

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Еще одна попытка Альмирона закрутить мяч в дальнюю девятку. Выше ворот. На 39-й только перекладина спасла Ман Юнайтед после удара Триппьера со штрафного – снова повезло гостям. До перерыва у подопечных Эдди Хау было еще несколько полумоментов, но забить хозаяева не смогли.

"Сороки" гораздо больше владели мячом (60 на 40%), куда чаще били по воротам (14 ударов за первый тайм против двоих у "дьяволов"), но подводила точность. Только дважды мяч попал в створ ворот Онана. Несмотря на это, xG Ньюкасла за первый тайм составил 1,24 против 0,09 у Ман Юнайтед. Команде Тен Хага откровенно повезло, что на перерыв она ушла без пропущенных мячей. Еще один интересный факт – за весь первый тайм арбитр зафиксировал только три фола. Чрезвычайно корректная игра.

После перерыва сценарий игры не изменился. Ньюкасл настойчиво искал пути к воротам Онана. Камерунец справился с ударом Жоэлингтона, но на 55-й минуте хозяева организовали роскошный гол. Гимараес отдал на правый фланг Триппьеру, Киран ювелирно прострелил на дальнюю штангу, а Гордон занес мяч в сетку без шансов для Онана. Здесь никаких претензий к камерунскому киперу, в отличие от игры с Галатасараем, быть не может. 1:0 – абсолютно заслуженный гол Ньюкасла.

Фабиан Шер снова подключился к атаке. Именно он в первом тайме заработал штрафной, который привел к удару в перекладину, а сейчас едва не застал Онана неожиданно пушечным дальним ударом. Чуть выше. Через несколько минут швейцарец наступил на ногу Бруну. Некоторые арбитры за такое и удаляли, но Пол Тирни не показал даже желтой.

Мог забивать 17-летний Льюис Майли, попавший в Ван-Биссаку. Апелляции по игре рукой арбитр проигнорировал. Лишь после 80-й минуты МЮ подал признаки жизни. Шер в прыжке выбил мяч после удара Регилона. В этом же эпизоде травму получил Ник Поуп. Основной кипер Ньюкасла неудачно упал и не смог продолжить игру. Вместо него вышел Мартин Дубравка, который часть прошлого сезона провел именно в Манчестер Юнайтед.

Но даже в таких условиях Ман Юнайтед не смог хоть раз побеспокоить резервного кипера "сорок". Если не считать эпизод на 88-й минуте, когда "дьяволы" все же забили, но Магуайр, от которого срикошетил мяч, был в офсайде. Будут новые мемы – вполне возможно, что многострадальный защитник забрал гол у своей команды.

Maguire to the rescue pic.twitter.com/2xUTEqBqxm — T ️ (@tanto_bld) December 2, 2023

1:0 – минимальная по счету, но очень уверенная по игре победа Ньюкасла. Неделю назад команда Эдди Хау на своем поле сокрушила Челси (4:1), а сейчас сняла скальп еще с одного именитого соперника. Хотя МЮ в таком состоянии и именитым назвать сложно – всего 1 удар в створ за весь матч и очень жалкое впечатление.

Ньюкасл подтвердил лигочемпионовские амбиции, поднявшись на 5 место (26 очков). До Астон Виллы и Тоттенхэма – 2 балла, но эти команды имеют игру в запасе. Манчестер Юнайтед опустился на 7 место – 24 пункта.

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