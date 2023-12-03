"У нас був важкий перший тайм, тому рахунок 0:0 ще був задовільний. Ми непогано провели завершальний відрізок. Поговоримо завтра з командою про це.

Зінченко віддав асист і привіз гол у матчі з Вулверхемптоном, Ярмолюк взяв участь у двох гольових атаках Брентфорда

Ми мали деякі моменти. Ми думали, що забили гол, але це був офсайд. Ми справді могли забити. Цього тижня все було не на нашу користь, але ми сприймемо все як є. Чому я замінив Рашфорда на 60-й хвилині? Я говоритиму про це з ним, а не зі ЗМІ", – цитує Тен Хага ВВС.

Після поразки МЮ впав на сьому сходинку АПЛ, відстаючи від лідера (Арсенала) вже на 9 очок.

Ньюкасл обіграв Манчестер Юнайтед і наблизився до топ-4 АПЛ – "сороки" порвали чергового гранда та втратили лідера