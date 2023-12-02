Чемпионат Англии 2023/24, 14-й тур

Арсенал – Вулверхэмптон – 2:1

Голы: Сака, 6, Эдегор, 13 – Кунья, 86

Брентфорд – Лутон – 3:1

Голы: Мопе, 49, Ми, 56, Баптист, 81 – Браун, 76

Бёрнли – Шеффилд Юнайтед – 5:0

Голы: Родригес, 1, Якоб-Ларсен, 29, Амдуни, 73, Колеошо, 75, Браунхилл, 80

Удаление: Макберни, 45+1 (Шеффилд Юнайтед)

Зинченко отдал дебютный ассист за Арсенал в сезоне 2023/24 – видео результативной передачи

Арсенал сохранил лидерство в АПЛ благодаря домашней победе над Вулверхэмптоном. "Канониры" доминировали на протяжении всей встречи, раздавив "вулвз" по всем статистическим показателям. Уже на 6-й минуте преимущество хозяев вылилось в гол. Сака с правого фланга протолкнул мяч мимо двух защитников на Жезуса, Габи пяткой сбросил на Томиясу, а японец в касание отдал проникающий пас все тому же Сака – англичанин переиграл Доусона и прошил Са. 1:0!

Зинченко принял участие во втором взятии ворот. Это произошло уже на 13-й минуте. Украинец на дальнем краю штрафной подхватил подачу от Сака, после чего обыгрался с Жезусом и выкатил пас под удар Эдегору – Мартин метров с 15-ти попал в дальний угол. 2:0! Этот гол довольно неожиданно оказался последним для "канониров", ведь Арсенал упустил все дальнейшие моменты.

Наш земляк, как всегда, работал на широком участке поля, хотя в этот вечер Зинченко тяготел к флангу и полуфлангу. В атакующем плане матч оказался прекрасным – 72 из 76 передач точные, в актив записан ассист, а касаний было аж 92. В обороне выступление Саши было не таким однозначным, хотя статистика хорошая – 3 успешных отбора из трех попыток, 2 выноса, 1 перехват, 3 выигранных единоборства из 6-ти, 1 победная верховая дуэль из 2-х.

Тем не менее, в концовке первого тайма Александр не поладил с Габриэлем, вследствие чего Хван едва не выскочил один на один. На 86-й же минуте Зинченко допустил голевую ошибку – Семеду обокрал его в штрафной и выкатил пас под точный выстрел Куньи. 2:1!

Брентфорд в родных стенах победил Лутон – 3:1. Для украинцев этот матч был важным, учитывая выход Ярмолюка в основе. Егор не подвел. За 70 минут наш хавбек выполнил 43 касания мяча, отдал 29 пасов (27 точных) и сделал аж 2 передачи под удар. Кроме того, он выиграл 4 из 6-ти единоборств, а также трижды отобрал мяч (из трех попыток).

Что наиболее важно, Ярмолюк принял участие в первой голевой атаке Брентфорда. В самом начале атаки именно он помог с билд-апом, а в конце эпизода Егор открылся перед штрафной, принял пас и перевел мяч на левый фланг под прострел Мбеумо – все завершилось отскоком и точным выстрелом Мопе.

Второй гол "шмелей" тоже не случился бы без вмешательства Ярмолюка. Взятие ворот стало следствием углового, которому предшествовала атака левым флангом. Егор удержал мяч под давлением на левом фланге и смог отдать пас в штрафную на Янельта, а тот уже отдал прострел с последующим корнером.

В параллельной встрече Бернли одержал вторую победу в сезоне, устроив эпический разгром Шеффилду – 5:0. Причем первый гол подопечные Венсана Компани провели еще до 15-й секунды. "Бордовым" также помогло удаление в составе соперника в компенсированное к первому тайму время. Три из пяти голов прилетели уже после перерыва. До выхода из зоны вылета не хватает трех очков.

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