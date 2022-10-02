"Все очень просто – это недостаток веры. Когда вы не верите – не можете выигрывать игры, это неприемлемо. Когда становишься недисциплинированным, терпишь поражения. Для меня это было неожиданностью. Мы не брали на себя инициативу, не были смелыми в борьбе за мяч. У нас было пространство, но нам не хватило смелости.

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 6:3 – видео голов и обзор матча

Я почувствовал это с первой минуты, и в перерыве мы изменили ситуацию, изменили отношение к игре. Во втором тайме все увидели другой Манчестер Юнайтед, и мы забили голы, создали еще несколько моментов. На мяче мы были более смелыми – пришли на половину поля соперника и забили три гола.

В этот момент я не могу думать о позитиве. Мы подвели наших болельщиков, мы подвели себя и очень разочарованы. Всегда тяжело выяснять отношения. Игроки знают, что могут играть лучше. Возможно, с другими командами проблем не было бы, но с Манчестер Сити они будут", – сказал Тен Хаг в эфире MOTD.

Ман Сити разбил МЮ в матче АПЛ с 9 голами – 3 подряд домашний хет-трик плюс 2 ассиста Холанда, феерия Фодена и КДБ