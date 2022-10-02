"Все дуже просто, це брак віри. Коли ви не вірите – не можете вигравати ігри, це неприйнятно. Коли стаєш недисциплінованим, зазнаєш поразок. Для мене це було несподіванкою. Ми не брали на себе ініціативу, не були сміливими в боротьбі за м'яч. У нас був простір, але нам не вистачило сміливості.

Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед – 6:3 – відео голів та огляд матчу

Я відчув це з першої хвилини, і в перерві ми змінили ситуацію, змінили ставлення до гри. У другому таймі всі побачили інший Манчестер Юнайтед, і ми забили голи, створили ще кілька моментів. На м'ячі ми були більш сміливими – прийшли на половину поля суперника і забили три голи.

У цей момент я не можу думати про позитив. Ми підвели наших уболівальників, ми підвели себе і дуже розчаровані. Завжди важко з'ясовувати стосунки. Гравці знають, що можуть грати краще. Можливо, з іншими командами проблем не було б, але з Манчестер Сіті вони будуть", – сказав Тен Хаг в ефірі MOTD.

Ман Сіті розтрощив МЮ у матчі АПЛ з 9 голами – 3 поспіль домашній хет-трик плюс 2 асисти Холанда, феєрія Фодена і КДБ