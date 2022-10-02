Еще до перерыва вопрос о победителе дерби был снят, ведь Манчестер Сити отправил в ворота соперника четыре "сухих" мяча. В итоге матч завершился со счетом 6:3. Эрлинг Холанд оформил 3+2, у Фила Фодена также хет-трик. У МЮ дубль оформил Марсьяль, который вышел на замену.

Ман Сити разбил МЮ в матче АПЛ с 9 голами – 3 подряд домашний хет-трик плюс 2 ассиста Холанда, феерия Фодена и КДБ

Благодаря этой победе Манчестер Сити набрал 20 очков и продолжил давить на лидера АПЛ – расстояние до Арсенала снова составляет одно очко. Тем временем у Манчестер Юнайтед осталось 12 пунктов и седьмое место в турнирной таблице.