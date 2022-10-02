После лондонского еще одно принципиальное дерби. Матч, как и онлайн-трансляция Манчестер Сити – МЮ на "Футбол 24", стартовал в 16:00. Хосеп Гвардиола против Эрика Тен Хага, с которым сотрудничал еще в Баварии. Сумасшедшую форму демонстрируют Холанд и компания дома: 3 победы, 14 забитых мячей и лишь 2 пропущенных. С другой стороны "красные дьяволы" после стартовых неудач выиграли 4 матча подряд. В частности, нанеся первое поражение Арсеналу и пропустив лишь дважды, а за 2 выездных поединка не пропустив ни разу.

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча АПЛ

На 2 минуте Далот принял Грилиша на своем правом фланге. Не сказать, что какая-то особая грубость, но сразу желтая карточка в пассиве красных. Сумасшедшая атака Сити на 3-й. Холанд после мягкого навеса Бернарду то ли пробивал, то ли простреливал. И тут соперник откровенно запаниковал. Выбили так, что Де Брюйне и Силва в упор расстреливали Де Хеа. Вратарь МЮ с помощью блока Мактоминая чудом отвел угрозу. Спокойно разыгрывают хозяева левым флангом голевую атаку. Фоден сместился с правого края. Канселу покатил на фланг, где очередной классный прострел Бернарду нашел Фила в расстрельной позиции.

Не прошло и 10 минут, как Сити сметает МЮ: 75% владения, 4:0 удары (все из пределов штрафной). Первый ответ "дьяволов" такой же, как их игра на старте дерби. Лишь благодаря промаху Аканджи дальний пас дошел до Санчо, тот прострелил, а Эриксен лишь слабо покатил в руки Эдерсону, думая больше о том, как не упасть, чем акцентированно пробить. Грилиш в очередной раз издевается над соперниками. Лисандро Мартинес вынужден принимать на бедро возле своей штрафной. Стандарт эффектно исполнил Гюндоган – штанга спасает Де Хеа.

Аканджи едва не привез еще и на пару с Эдерсоном, однако сыграл в корпус и оттеснил Рэшфорда, который уже планировал от боковой линии наказать соперника. Снова Бернарду, Грилиш и Канселу разыгрывают слева. Холанд подправляет Фодену, который врывается в центр штрафной и пробивает – только прицел подводит английского вингера. Просто возит Сити гостей Этихада. Целая серия ударов, мяч летает с молниеносной скоростью в районе владений Де Хеа, который тащит финальный удар Де Брюйне. Варан так блокировал выстрел Фодена, что подвернул ногу.

Бруну предъявляет претензии хозяевам, которые не выбили мяч, а продолжили атаковать. Именно в момент отсутствия французского центрбека Холанд спокойно выиграл воздух, а Маласия выбивал уже из-за линии ворот. Второй гол Холанда за 4 минуты. Де Брюйне оформил дубль ассистов. За это же время. Просто отсутствует оборона МЮ. Варан полуживой, и этим идеально пользуется норвежский монстр при поддержке тяжелой артиллерии полузащитников. Вынужденные замены у обеих команд. Серхи Гомес вместо Уокера. Варана заменил Линделеф.

Зачем МЮ ходит в атаку? Два наивных выхода гостей большими силами обернулись двумя почти идентичными атаками. Де Брюйне на этот раз разогнал, Холанд прострелил, а Фоден замкнул дальнюю штангу. КДБ, Эрлинг и Фил с активной помощью БернардУ и Грилиша повторили команде Тен Хага Брентфорд, где также было 0:4 до перерыва. Когда против Холанда на стандарте играет Эриксен, какие шансы у твоей команды не опозориться целиком и полностью? У Сити 2,53 xG за тайм, МЮ героически наиграл аж на 0,1. Просто побоище на Этихаде (по ударам из пределов штрафной 10:1).

На старте второй половины ничего не меняется. Фоден расстреливал Де Хеа, прошить не сумел. Антони показывает, что даже в этом составе есть ещё жемчужины. Бразилец принял диагональ Эриксена, первым маневром свернул шею Грилишу, вторым легко обошел Гомеса, а третьим запустил в дальний верхний угол. Еще парочка попыток от Холанда. С третьей Эрлинг положил. Серхи прострелил, Эрлинг издевательски легко оформил хет-трик. VAR проверил, офсайда у ассистента не было.

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Холанд бросает в разрез. Фоден избегает офсайда и спокойно прошивает Де Хеа. У Фила также хет-трик, у Эрлинга ещё и дубль голевых пасов. Гвардиола снял Фодена и КДБ, чтобы хоть немного пожалеть беспомощного соперника, сыгравшего в максимально удобный для соперника футбол. Силами джокеров МЮ отквитал еще гол. Экс-хавбек Шахтера Фред Эдерсона не прошил, но Марсьяль на добивании был тут как тут. Свой ответ организовали резервисты Гвардиолы. Альварес после паса Палмера едва не протолкнул между ног Де Хеа. Ляпорт после углового не попал.

Канселу на ровном месте поставил подножку Марсьялю. Антони сам же и реализовал пенальти. Холанд за 8 матчей в Премьер-лиге оформил 3 хет-трика. Это столько же, сколько Криштиану Роналду за все свои 232 игры в АПЛ. Тотальное доминирование одной команды над другой, и его совсем не отражает ни одна метрика ожидаемых голов, которую искажает пенальти Марсьяля. Количество контактов с мячом в чужой штрафной более показательно (49:14). Манчестер Сити сохраняет статус-кво, отставая от Арсенала лишь на 1 балл. У МЮ остаются 12 очков и 6 строчка, причем разница голов – минус 3.

Man City 6-3 Man Utd FT:



xG: 3.37-1.72

Shots: 22-12

Shots on target: 10-8

Touches in opp. box: 49-14

Possession: 54%-46%

Pass accuracy: 88%-85%



The highest scoring Manchester derby. pic.twitter.com/0bSd763vg6 — Squawka News (@SquawkaNews) October 2, 2022

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