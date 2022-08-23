Тен Хаг оценил перспективы Магуайра и Роналду, которых усадил в запас на матч против Ливерпуля
Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг прокомментировал свои кадровые решения в матче 3-го тура АПЛ против Ливерпуля (2:1).
"У нас будет 50-60 матчей, мы будем выбирать состав от матча к матчу. Мне не нужно лишний раз говорить о Магуайре и Роналду. Они отличные футболисты и внесут свой вклад в будущем, в том числе в краткосрочной перспективе.
Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 2:1 – видео голов и обзор матча
Убежден, что у нас собран отличный состав. Но трансферное окно еще не закрыто. Мы говорили, что хотим пригласить в Манчестер Юнайтед нужных игроков. Но нужно не только количество, но и качество", – цитирует Тен Хага ВВС.
Напомним, специалист не нашел места в стартовом составе для Харри Магуайра и Криштиану Роналду на матч против Ливерпуля (2:1). Португалец появился на поле только в конце игры, а капитан Манчестер Юнайтед остался без игровой практики.
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