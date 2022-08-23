"У нас будет 50-60 матчей, мы будем выбирать состав от матча к матчу. Мне не нужно лишний раз говорить о Магуайре и Роналду. Они отличные футболисты и внесут свой вклад в будущем, в том числе в краткосрочной перспективе.

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 2:1 – видео голов и обзор матча

Убежден, что у нас собран отличный состав. Но трансферное окно еще не закрыто. Мы говорили, что хотим пригласить в Манчестер Юнайтед нужных игроков. Но нужно не только количество, но и качество", – цитирует Тен Хага ВВС.

Напомним, специалист не нашел места в стартовом составе для Харри Магуайра и Криштиану Роналду на матч против Ливерпуля (2:1). Португалец появился на поле только в конце игры, а капитан Манчестер Юнайтед остался без игровой практики.

Манчестер Юнайтед впервые победил в сезоне, уверенно обыграв Ливерпуль – мерсисайдцы опустились на 16 позицию