"У нас буде 50-60 матчів, ми вибиратимемо склад від матчу до матчу. Мені не потрібно зайвий раз говорити про Магуайра та Роналду. Вони чудові футболісти і зроблять свій внесок у майбутньому, у тому числі в короткостроковій перспективі.

Манчестер Юнайтед – Ліверпуль – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Переконаний, що у нас зібраний чудовий склад. Але трансферне вікно ще не зачинене. Ми говорили, що хочемо запросити до Манчестер Юнайтед потрібних гравців. Зрештою, потрібна не лише кількість, а й якість", – цитує Тен Хага ВВС.

Нагадаємо, фахівець не знайшов місця в стартовому складі для Харрі Магуайра та Кріштіану Роналду на матч проти Ліверпуля (2:1). Португалець з'явився на полі лише наприкінці гри, а капітан Манчестер Юнайтед залишився без ігрової практики.

Манчестер Юнайтед вперше переміг у сезоні, впевнено перегравши Ліверпуль – мерсисайдці опустились на 16 позицію