Манчестер Юнайтед и Ливерпуль ужасно приступили к сезону. Мерсисайдцы разделили очки с Фулхэмом и Кристал Пелас на "Энфилде", а "дьяволы" проиграли Брайтону и Брентфорду с суммарным счётом 1:6 – причем единственный гол манкунианцев забили брайтонцы в свои ворота. Юрген Клопп же переживал не столько из-за результатов, сколько из-за кадровых проблем. На "Олд Траффорд" не могли сыграть 11 футболистов, среди которых были Нуньес, Алькантара, Жота, Матип и Конате.

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 2:1 – видео голов и обзор матча

Стартовый состав гостей дал понять, что легко Ливерпулю не будет. В паре с Ван Дейком играл Гомес, а в центре вместе с Хендерсоном появились Эллиот и Милнер. Эрик Тен Хаг, в свою очередь, решил оставить в запасе Роналду, Магуайра и Фреда – вместе с тем, в основе вышел Эланга.

В первые же 15 минут "дьяволы" просто снесли Ливерпуль. Уже на 4-й минуте Рашфорд мог вывалиться на свидание с Алиссоном, однако в последний момент его остановил Ван Дейк. На 10-й минуте мерсисайдцев спасла штанга – Эланга пробил в неё после шикарного разрезного паса Мактоминая и скидки от Фернандеша.

С третьей попытки манкунианцы не простили соперника: Маласия на 16-й минуте прошёл левым полуфлангом в штрафную и выкатил пас на 11 метров, где Санчо легко убрал Милнера и выстрелил в дальний угол – 1:0!

У Ливерпуля за этот период вообще ничего не было. Подопечные Юргена Клоппа даже в штрафную практически не заходили, а вот МЮ мог и второй гол забить. Уже на 20-й минуте Рашфорд откликнулся на заброс из глубины, ворвался в штрафную и нанёс удар, однако Гомес в подкате успел спасти гостей. Ещё через пять минут Эриксен пробил из стандарта в дальнюю девятку – Алиссон парировал.

Во второй половине тайма Ливерпуль несколько повысил обороты, начав раскатывать затяжные перепасовки на чужой половине. Прессинг "дьяволов" делал это давление не очень эффективным – долгое время в активе мерсисайдцев были только неточный выстрел Хендерсона с лёту метров с 13-ти и заблокированный удар Эллиота из пределов вратарской.

Удар Салаха с того же расстояния на 41-й минуте заблокировали, а вот на 42-й болельщики хозяев схватились за головы – после подачи с углового Милнер переправил мяч на дальнюю штангу, а Бруно Фернандеш срезал сферу в собственные ворота. К счастью, португалец попал в Мартинеса. В конце концов, отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе МЮ.

В раздевалке Эрик Тэн Хаг произвёл замену, выпустив Марсьяля вместо Эланги. Юрген Клопп обошелся без перестановок, но его футболисты сразу же со свистком о возобновлении игры пошли вперёд. Моментов это не принесло, однако защитникам "красных дьяволов" снова пришлось блокировать удары Эллиота и Милнера с окраин штрафной.

Наказание за слабую игру прилетело на 53-й минуте: Марсьяль выиграл подбор в центре поля, опередив на миг самого ван Дейка, после чего исполнил передачу на ход Рашфорду – Маркус же вылетел один на один с Алиссоном. 2:0. Это уже была серьёзная заявка на победу.

Ливерпуль огрызнулся прорывом Милнера сквозь Маласию и прострелом на линию вратарской, однако Диас не смог его замкнуть. МЮ в ответ мог закрыть игру ещё до 60-й минуты: Марсьяль классно обработал мяч перед штрафной и сбросил сферу Рашфорду, а тот выстрелил в дальний угол – Алиссон спас Ливерпуль от разгрома! Кроме того, момент имел и Бруну Фернандеш, пробивший в створ после подачи от Мартинеса, но удар оказался слабеньким.

В середине второго тайма Юрген Клопп выпустил Фабинью вместо Хендерсона, а позже Карвалью заменил Милнера. Эрик Тэн Хаг парировал, бросив в бой Фреда вместо Санчо. Оба хода сработали неоднозначно. Ливерпуль заметно добавил, но нормальных моментов не создавал – МЮ же хоть и не ошибался у собственных ворот, но позволил сделать игру слишком открытой. С другой стороны, "красные дьяволы" могли позволить себе футбол от контратак.

На 76-й минуте хозяева даже имели шаес забить третий гол вследствие эффектного слалома Рашфорда. Тот прошёл Фабинью и Гомеса и пробил мимо Алиссона – впрочем, мяч разминулся с перекладиной. Ливерпуль ответил на 81-й навесом Робертсона на линию вратарской под удар Фирмино. Бобби выстрелил в противоход, однако Де Хэа спас МЮ.

Правда, уже через минуту ему пришлось вынимать мяч из сетки в результате подачи с углового – Карвалью пробивал после скидки от Эллиота, Давид парировал, а Салах сыграл на добивании. 2:1!

Интрига ожила, но Ливерпуль этим не пользовался. В последующие 15 минут команда не создала даже чего-то похожего на финальный штурм, а в компенсированное время Марсьяль ещё и один на один с Алиссоном вылетел (голкипер выручил мерсисайдцев). В конце концов финальный свисток зафиксировал заслуженную победу Манчестер Юнайтед.

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