После двух поражений на старте сезона тяжело было ожидать, что Манчестер Юнайтед впервые наберет очки под руководством Эрика Тен Хага в матче против Ливерпуля. Однако это произошло. Мерсисайдцы в новом сезоне до сих пор не одержали ни одной победы.

Манчестер Юнайтед впервые победил в сезоне, уверенно обыграв Ливерпуль – мерсисайдцы опустились на 16 позицию.

Со старта отчетного матча хозяева Олд Траффорд завладели инициативой, а на 16-й минуте открыли счет. Защита Ливерпуля создала максимально комфортные условия Джейдону Санчо. Удвоить счет МЮ удалось на старте второго тайма. Мохамед Салах вернул интригу в игру, но на большее Ливерпуля не хватило.