В рамках 26-го тура АПЛ 2023/24 было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2023/24, 26-й тур

Астон Вилла – Ноттингем Форест – 4:2

Голы: Уоткинс, 4, Дуглас Луис, 29, 39, Бэйли, 61 – Ниакате, 45+5, Гиббс-Вайт, 48

Брайтон – Эвертон – 1:1

Голы: Данк, 90+5 – Брентвейт, 74

Кристал Пэлас – Бернли – 3:0

Голы: Ричардс, 68, Айю, 72, Матета, 77 (пен)

Удаления: Брайнхилл, 35 (Бернли)

Манчестер Юнайтед – Фулхэм – 1:2

Голы: Магуайр, 89 – Бесси, 65, Ивоби, 90+7

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Манчестер Юнайтед оборвал свою успешную серию. Перед выездом на "Крейвен Коттедж" манкунианцы одержали 4 победы подряд, а их беспроигрышная серия достигла семи матчей (в рамках чемпионата – 5). Вот только на неделе сломался Хёйлунд, который забил в шести поединках АПЛ подряд. Без него "дьяволы" сразу же провалились.

Фулхэм держался на равных, а на 65-й минуте Бесси еще и вывел лондонцев вперед. Времени на камбэк и победу было достаточно, однако подопечные Эрика Тен Хага отыгрались только на 89-й минуте усилиями Магуайра. Да и тот счет не удержали – на 7-й компенсированной Ивоби принес Фулхэму сенсационную победу.

Этим воспользовалась Астон Вилла, которая нарастила отрыв от МЮ до 8 очков – а бирмингемцы, между прочим, замыкают зону ЛЧ. Команда Унаи Эмери дома устроила избиение Ноттингему, забив три гола до 39-й минуты. Правда, "лесники" сумели отыграть да мячи до 48-й минуты, однако точный выстрел Бэйли на 61-й поставил гостей на место. "Вилланы" победили со счетом 4:2.

Кристал Пэлас в дебютном матче под руководством Оливера Гласнера разгромил Бернли. "Бордовые" остались в меньшинстве еще на 35-й минуте – впрочем, счет оставался сухим до середины второго тайма. А потом лондонцы вколотили три гола за 9 минут. Матч завершился со счетом 3:0.

Эвертон гостил на Амексе, пытаясь прервать 8-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате. Миколенко попал в старт, попав под серьезный пресс Брайтона – подопечные Де Дзерби нанесли в 6 раз больше ударов, доминируя на протяжении всей встречи. Тем не менее, показатель ожидаемых голов к концу основного времени не дотянулся даже до 1,0.

А вот Эвертон свой шанс использовал. На 73-й минуте Пикфорд выполнил вынос до чужой штрафной, а там Брентвейт зацепился за мяч и пробил в дальнюю девятку. 0:1 Никакой случайности – эпизод разыгрывали, как полноценный стандарт. Впрочем, удержать этот счет гостям не удалось – на 5-й компенсированной Брайтон отыгрался в результате подачи Гросса, которую замкнул Данк. 1:1 на Амекси!

Миколенко в пропущенном мяче не виноват. Виталий провел трудовой матч, выиграв три дуэли из четырех на земле, проиграв единственное верховое единоборство и отобрав мяч при единственной попытке обойти себя на дриблинге. Кроме того, украинец заблокировал 1 удар, выполнил 3 успешных выноса и отдал 23 точных передачи из 30 (2 с продвижением).

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