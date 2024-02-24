Манчестер Юнайтед проиграл Фулхэму (1:2) в 26-м туре чемпионата Англии 2023/24. Видео голов и обзор игры смотрите на "Футбол 24".

Впервые в новом году манкунианцы проиграли. Фулхэм впервые вышел вперед в матче на 65 минуте. Перед окончанием второго тайма Магуайр казалось спас свою команду от поражения. Впрочем, Ивоби в компенсированное время добыл для Фулхэма победу.

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Последний раз команда Эрика Тен Хага проигрывала 30 декабря в матче против Ноттингем Форест (1:2). С тех пор у Манчестер Юнайтед было шесть побед и ничья в матчах чемпионата и Кубка Англии.

Сейчас манкунианцы находятся на шестом месте с 44 баллами. Фулхэм расположился на 12 строчке с 32 очками.