"Ни одна команда не справилась бы с таким количеством повреждений. Мы играли на максимально возможном уровне, если учитывать доступность футболистов. Нам не хватало многих ключевых игроков на протяжении части сезона.

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В январе и феврале, когда футболисты были здоровы, мы играли на очень хорошем уровне. Могли играть еще лучше, если бы все были на 100% здоровы.

Наш проект движется в правильном направлении, когда все доступны. На топ-уровне в футболе главное – победы. Мы работаем над тем, чтобы играть лучше, мы хотим играть на максимальном уровне. На ключевых позициях были недоступны игроки, которые имеют огромное влияние на то, как мы хотим играть", – цитирует Тен Хага Daily Mail.

Напомним, Манчестер Юнайтед расположился на шестом месте с 44 баллами. От пятой строчки манкунианцы отстают на шесть очков.

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