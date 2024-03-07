Барселона определилась с форвардом, которым хочет усилить свой состав во время летнего трансферного окна. Как информирует инсайдер Тони Хуанмарти, каталонский гранд нацелился на нападающего Хетафе Мейсона Гринвуда, чей контракт до сих пор принадлежит Манчестер Юнайтед.

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Сообщается, что Барселону устраивают сразу три параметра потенциального трансфера: цена, универсальность англичанина в атаке и его голевой инстинкт.

Руководство "блаугранас" считает, что Гринвуд может стать "бюджетным" вариантом усиления атаки. Его контракт с Манчестер Юнайтед действителен до лета 2025 года, а потому форвард должен обойтись дешево.

Напомним, что Гринвуд покинул МЮ, когда его обвинили в изнасиловании бывшей девушки. Впоследствии Мейсон был оправдан, но во время разбирательства не имел игровой практики. В этом сезоне англичанин забил 6 голов в 23 матчах Ла Лиги.

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