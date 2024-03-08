"Жодна команда не впоралася б із такою кількістю пошкоджень. Ми грали на максимально можливому рівні, якщо враховувати доступність футболістів. Нам не вистачало багатьох ключових гравців протягом частини сезону.

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У січні та лютому, коли футболісти були здорові, ми грали на дуже хорошому рівні. Могли грати ще краще, якби всі були на 100% здорові.

Наш проєкт рухається в правильному напрямку, коли всі доступні. На топ-рівні у футболі головне – перемоги. Ми працюємо над тим, щоб грати краще, ми хочемо грати на максимальному рівні. На ключових позиціях були недоступні гравці, які мають величезний вплив на те, як ми хочемо грати", – цитує Тен Хага Daily Mail.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед розташувався на шостому місці з 44 балами. Від п'ятої сходинки манкуніанці відстають на шість очок.

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