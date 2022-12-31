Нападающий "красных дьяволов" Маркус Рашфорд забил в 2 матчах подряд, но на поединок против Вулверхэмптона внезапно оказался в запасе.

Тен Хаг – о требованиях к преемнику Роналду: "У Манчестер Юнайтед высокие критерии"

Эрик Тен Хаг объяснил свое решение "дисциплинарными санкциями", однако обошелся без подробностей, сообщает The Athletic. Нидерландец за полгода в МЮ не в первый раз показывает свои железные принципы. 80-миллионного Джейдона Санчо отстранили от тренировок из-за ненадлежащей формы, а Криштиану Роналду окончательно ушел из клуба по мотивам скандального интервью.

Добавим, что именно Рашфорд является лучшим бомбардиром Манчестер Юнайтед в рамках АПЛ – 5 голов и 3 ассиста.

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