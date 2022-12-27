Тен Хаг – о требованиях к преемнику Роналду: "У Манчестер Юнайтед высокие критерии"
Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг высказался о ситуации с нападающими в своей команде.
"По поводу замены Роналду нужно понимать два момента. Импульс может выходить из нашего собственного клуба. Посмотрите на Гарначо, посмотрите на Элангу, посмотрите на Пеллистри, который произвел хорошее впечатление на чемпионате мира, а также на тренировках. Во-вторых, да, мы знаем, что потеряли нападающего, поэтому я думаю, что мы должны купить нападающего, но это должен быть правильный игрок, который принесет команде качество, а не просто пополнит состав, потому что это только создаст проблемы, а вы знаете, что в Манчестер. Юнайтед критерии очень высоки.
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Мы понимаем, что нам нужно забивать больше голов, нам нужно улучшать многие другие элементы в нашем футболе. Мы должны быть более решительными. Нужно беспокоиться, когда вы не создаете моментов, но очевидно, что мы должны забивать больше. Когда я анализирую первые 20 игр, у нас было много проблем в атакующей линии. Часто мне некого было выбрать, или игроки не были на 100 процентов готовы, а мне все равно приходилось играть с ними. Когда у нас будет больше соответствующих игроков в передней линии, мы будем забивать больше голов", – цитирует Тен Хага SkySports.
Напомним, Манчестер Юнайтед расторг контракт с Криштиану Роналду перед стартом чемпионата мира. Португалец так и не смог найти общий язык с новым главным тренером и ускорил свое прощание с манкунианцами, дав скандальное интервью. Роналду в первой половине сезона сыграл всего 10 матчей, в которых забил 1 гол. Также в его активе 1+2 в 6 поединках Лиги Европы.
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