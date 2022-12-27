"По поводу замены Роналду нужно понимать два момента. Импульс может выходить из нашего собственного клуба. Посмотрите на Гарначо, посмотрите на Элангу, посмотрите на Пеллистри, который произвел хорошее впечатление на чемпионате мира, а также на тренировках. Во-вторых, да, мы знаем, что потеряли нападающего, поэтому я думаю, что мы должны купить нападающего, но это должен быть правильный игрок, который принесет команде качество, а не просто пополнит состав, потому что это только создаст проблемы, а вы знаете, что в Манчестер. Юнайтед критерии очень высоки.

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Мы понимаем, что нам нужно забивать больше голов, нам нужно улучшать многие другие элементы в нашем футболе. Мы должны быть более решительными. Нужно беспокоиться, когда вы не создаете моментов, но очевидно, что мы должны забивать больше. Когда я анализирую первые 20 игр, у нас было много проблем в атакующей линии. Часто мне некого было выбрать, или игроки не были на 100 процентов готовы, а мне все равно приходилось играть с ними. Когда у нас будет больше соответствующих игроков в передней линии, мы будем забивать больше голов", – цитирует Тен Хага SkySports.

Напомним, Манчестер Юнайтед расторг контракт с Криштиану Роналду перед стартом чемпионата мира. Португалец так и не смог найти общий язык с новым главным тренером и ускорил свое прощание с манкунианцами, дав скандальное интервью. Роналду в первой половине сезона сыграл всего 10 матчей, в которых забил 1 гол. Также в его активе 1+2 в 6 поединках Лиги Европы.

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