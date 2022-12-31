Нападник "червоних дияволів" Маркус Рашфорд забив у 2 матчах поспіль, але на поєдинок проти Вулверхемптона раптом опинився в запасі.

Тен Хаг – про вимоги до наступника Роналду: "У Манчестер Юнайтед високі критерії"

Ерік Тен Хаг пояснив своє рішення "дисциплінарними санкціями", проте обійшовся без подробиць, інформує The Athletic. Нідерландець за півроку в МЮ не вперше показує свої залізні принципи. 80-мільйонного Джейдона Санчо відсторонили від тренувань через неналежну форму, а Кріштіану Роналду остаточно пішов з клубу за мотивами скандального інтерв'ю.

Додамо, що саме Рашфорд є найкращим бомбардиром Манчестер Юнайтед в рамках АПЛ – 5 голів та 3 асисти.

Миколенко і Клопп проти Гвардіоли, Мессі в Парижі, Де Дзербі на шляху Зінченка, дербі Барси – що дивитися до Нового року