Манчестер Сити – Ливерпуль

22 декабря, 22:00. 1/8 финала Кубка лиги. Телетрансляция на Setanta Sports Ukraine

Англия не хочет терять ни дня. Уже сегодня стартует 1/8 финала Кубка лиги, а в четверг будет топ-матч. Гвардиола против Клоппа – современная классика, всегда гарантирующая качественный футбол. Манчестер Сити 6 раз брал Кубок лиги за последние 10 лет, но в предыдущем финале выиграл Ливерпуль – в затяжной серии пенальти на 22 удара перестрелял Челси.

Эвертон – Вулверхэмптон

26 декабря, 17:00. 17 тур АПЛ. Телетрансляция на Setanta Sports Ukraine

АПЛ традиционно устраивает праздник футбола в Boxing Day. Виталий Миколенко сыграет против Вулверхэмптона в борьбе за выживание. "Ириски" идут над зоной вылета, а соперник – на дне турнирной таблицы. Шанс для украинца реабилитироваться, ведь в начале года Эвертон проиграл Вулверхэмптону, а единственный гол "вулвз" забили после подачи Невеша из-под Миколенко.

ПСЖ – Страсбур

28 декабря, 22:00. 16 тур Лиги 1. Телетрансляция на MEGOGO

Месси и Мбаппе понадобятся ПСЖ уже через 10 дней после финала ЧМ-2022. Аргентинец вряд ли так скоро вернется на поле, но очень интересно, как его встретит Париж. Лионель со своей сборной лишил Францию кубка мира. Было бы необычно, если бы трибуны Парк де Пренс подняли громкие овации для Месси на глазах Мбаппе. Поведение соперников по финалу – главная интрига.

ЧМ-2022 для Месси: Аргентина и Франция выдали лучший финал в истории – перестрелку Мбаппе и Лео решила серия пенальти

Барселона – Эспаньол

31 декабря, 15:00. 15 тур Примеры. Телетрансляция на MEGOGO

Барселона перед чемпионатом мира вышла в лидеры Примеры. На катарском Мундиале Барса имела самое большое представительство (17 игроков), однако ее футболисты в большинстве своем разочаровали. Впрочем, для Хави даже плюс, что все, кроме французов, заранее приступили к подготовке к возобновлению сезона. В предновогодний день "кулес" сыграют каталонское дерби, а через неделю – битва с Атлетико.

Манчестер Сити – Эвертон

31 декабря, 17:00. 18 тур АПЛ. Телетрансляция на Setanta Sports Ukraine

Красивая вывеска – Миколенко может приблизить Зинченко к чемпионству. Манчестер Сити проигрывает лидеру АПЛ уже 5 пунктов, а Арсенал наконец-то серьезно воспринимают претендентом на титул. Гвардиола не имеет права терять очки. Хотя для него Эвертон стал очень удобным соперником. "Ириски" последний раз останавливали Сити в 2017-м, а предыдущие 4 поединка завершились со счетом 11:0.

Брайтон – Арсенал

31 декабря, 19:30. 18 тур АПЛ. Телетрансляция на Setanta Sports Ukraine

Праздничная игра с украинским бекграундом – Зинченко против Де Дзерби. Александр пропустил несколько спаррингов после повреждения, однако у него еще есть время для набора формы. Дополнительная интрига состоит в том, что в начале ноября Брайтон выбил Арсенал из Кубка лиги, оформив камбэк. Де Дзерби после Шахтера успешно стартовал в Англии, невезение уменьшилось – появились результаты.