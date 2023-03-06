Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг придумал садистский способ наказания для своих подопечных после поражения Ливерпулю со счётом 0:7. Как информирует Daily Mirror, нидерландский наставник приказал игрокам МЮ сидеть в тишине и слушать, как игроки Ливерпуля празднуют свою разгромную победу.

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Тен Хаг сказал своим игрокам использовать эту злость как мотивацию. Таким способом он хотел добиться, чтобы футболисты его команды больше никогда не позорились подобным образом.

Сообщается, что тренер также настоял на том, чтобы футболисты Манчестер Юнайтед больше времени проводили с клубным психологом. Он считает, что так игроки будут лучше реагировать на события на поле, вместо того чтобы думать о прошлых неудачах.

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