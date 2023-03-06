Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Хаг придумав садистський спосіб покарання для своїх підопічних після поразки Ліверпулю з рахунком 0:7. Як інформує Daily Mirror, нідерландський наставник наказав гравцям МЮ сидіти в тиші і слухати, як гравці Ліверпуля святкують свою розгромну перемогу.

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Тен Хаг сказав своїм гравцям використовувати цю злість як мотивацію. У такий спосіб він хотів домогтися, щоб футболісти його команди більше ніколи не ганьбилися подібним чином.

Повідомляється, що тренер також наполіг на тому, щоб футболісти Манчестер Юнайтед більше часу проводили з клубним психологом. Він вважає, що так гравці будуть краще реагувати на події на полі, замість того щоб думати про минулі невдачі.

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