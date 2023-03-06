Болельщики Ливерпуля не смогли не припомнить конфликт между Эриком Тен Хагом и Криштиану Роналду, пока португалец выступал за Манчестер Юнайтед.

Ливерпуль сокрушил Манчестер Юнайтед на Энфилде (7:0), поэтому фанаты мерсисайдцев искали все способы, чтобы посмеяться над принципиальными соперниками.

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Вспомнили и о конфликте между Тен Хагом и Роналду. Из-за этого фанаты Ливерпуля затянули "Viva Ronaldo", что довольно необычно было услышать на Энфилде.

Напомним, что в начале сезона Роналду потерял место в основном составе – как раз после того, как Эрик Тен Хаг возглавил команду. В ноябре португалец выступил со скандальным интервью, в котором раскритиковал как наставника, так и остальную часть команды, после чего перебрался в Аль-Наср уже свободным агентом.

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