Манкунианцы под руководством Тен Хага выиграли оба предыдущих поединка с мерсисайдцами. Матч, как и онлайн-трансляция Ливерпуль – Манчестер Юнайтед на "Футбол 24", стартовал в 18:30. "Красные дьяволы" не побеждали на Энфилде долгих 7 лет, но в текущем сезоне АПЛ опережали команду Клоппа на 10 очков и стремились замахнуться на продвижение по турнирной таблице. Но знали бы они, каким грандиозным позором это все завершится. В далеком 1895 году Ливерпуль сокрушил Манчестер Юнайтед 7:1. Сегодня, 5 марта 2023-го, лишь второй раз в истории какая-то из команд забила аж 7 голов в этой принципиальной битве.

Ливерпуль – МЮ: онлайн-трансляция матча АПЛ

7 - Liverpool have recorded their biggest ever competitive win against Manchester United (7-0), surpassing their previous best which was set back in October 1895 (7-1 in the second tier). Rout. pic.twitter.com/u0MR5z07US — OptaJoe (@OptaJoe) March 5, 2023

На старте 5-минутка имени Салаха и Фреда. Экс-хавбек донецкого Шахтера грубо фолит в центре поля и выигрывает борьбу у египтянина в штрафной. Лидер Ливерпуля создает выгодный момент для Эллиотта, попадающего в голову защитника МЮ. Далот традиционно для последних матчей сместился с правого фланга в центр и выложил под удар Антони. Первый сейв голкипера на 9 минуте – Алиссон красиво тянет из левого нижнего угла. Фред на грани фола играет против Дарвина в штрафной, Фабиньо подхватил и дал направо, Салах пытался попасть в левую девятку, но перекрутил.

Вингер сборной Египта на пару с Эллиоттом вновь нащупывает слабину на левом фланге обороны манчестерцев. Удар Харви заблокирован, Дарвину на добивании традиционно не хватает точности. Каким-то чудом Робертсон остается без результативного действия в бешеной атаке "красных". Сначала Салах сместился в глубину, освободив место в центре для Александера-Арнольда. Трент нашел шотландского защитника в штрафной, однако правый угол ворот подстраховал Мартинес. А дальше Робертсон уже после обыгрыша с Эллиоттом слева прострелил, и тот же Лисандро не позволил Нуньесу расстрелять с пары метров.

Далот еще один шанс создает. Роскошный прострел на партнера по сборной Португалии, но Бруну Фернандеш в падении головой совсем чуть-чуть не попал, замыкая дальнюю левую штангу. И тут же еще момент. Через 2 паса от голкипера и Шоу до чужой штрафной. Но вот Рашфорду не удался акцентированный удар метров с 15. Левый фулбек сборной Англии еще и со стандарта создал момент. Словно ответ на атаку фланговых защитников Ливерпуля. Далот замыкал подачу Шоу – в руки Алиссону.

Хозяева Энфилда стреляют почти вдвое чаще манкунианцев, но 0:3 по попаданиям в створ. В то же время моменты команды Клоппа не хуже. Чего стоят только 2 сейва Лисандро Мартинеса (в общей сложности 3 выстрела заблокировал чемпион мира 2022), который будто соперничает со своим голкипером, не оставляя Де Хеа шансов хоть какой-то удар парировать. Каземиро мог оформить ассист плюс гол за каких-нибудь 2-3 минуты. Сначала разрезным пасом выводил Антони один на один, но бразильский вингер столь стремительно обходил Алиссона, что позволил Александеру-Арнольду еле заметно себя обокрасть. А затем Каземиро забил головой после подачи Бруну со штрафного – чистый офсайд, отменен.

На 43 минуте Ливерпуль попал в створ ворот. Фред зевнул пас Робертсона за спины. Гакпо левым полуфлангом ворвался в штрафную, легко качнул Варана и воспользовался тем, что свой же Мартинес пробежался перед Де Хеа, закрыв испанцу обзор. С первого же прицельного удара забил Ливерпуль. Ну, а предголевой пас отдал Алиссон, вышедший далеко из ворот, чтобы разыграть эту комбинацию. У шотландского защитника теперь больше ассистов в матчах АПЛ (55), чем у Азара, Озила или Маты (по 54).

Фред вроде и виноват, но как же легко Робертсон вытащил Далота в серединку, освободив зону для Гакпо. Очевидно, недоработал и Антони. На старте второй половины снова Далот разделил вину за пропущенный мяч. Пас на Салаха прошел без офсайда именно потому, что португалец не выдержал линию. Ну, и дальше решил не доиграть с Дарвином, а попытаться выбить из линии пустых ворот после ассиста Эллиота. Ливерпуль просто смел своим давлением оборонительную систему МЮ. Как и спустя еще 3 минуты, когда Салах уничтожил 1 в 1 Мартинеса и выложил на Гакпо во вратарский. Нидерландцу острый угол не помеха – есть дубль!

Конате пробивает после подачи штрафного. У центрбека Ливерпуля побольше касаний в чужой штрафной, чем у Рашфорда, с феноменальной формой которого не мог сравниться никто в АПЛ после ЧМ-2022. Тен Хаг снял Фреда с Вегхорстом на 58-й минуте. Вышли Мактоминай и Гарначо. Не очень помогло. Антони снова инертно играет на чужой половине, Салах разгоняет атаку, Дарвин уже вроде и упустил момент, но после серии рикошетов египтянин подобрал и бахнул от перекладины. Стандарт, очередной подбор, подача Хендерсона – Нуньес также оформляет дубль. Где-то между этими моментами Рашфорд с нулевого угла попал в штангу, а Бруну претендовал на пенальти.

Liverpool 7 : 0 Man Utd



Penbox shots: 15 - 6

Deep completions: 18 - 7

Buildup completion: 80.6% - 68.9%

PPDA: 5.5 - 9.7

High turnovers: 5 - 2 pic.twitter.com/0SJTFvOCVP — markstats bot (@markstatsbot) March 5, 2023

Мо также стреляет дуплетом. Здесь уже джокеры постарались. Фирмино опережает своего же Жоту и катит назад, Салах расстреливает и в порыве эмоций даже снимает футболку. Египетский король мгновенно отдает долги. Идеальный разрезной пас, Фирмино забивает из пределов вратарской. У Салаха 2 гола плюс 2 ассиста. Фантастика. Ливерпуль набирает 42 очка, отставая от замыкающего зону ЛЧ Тоттенхэма на одну победу в матче, который у команды Клоппа еще есть в запасе. Манчестер Юнайтед остается третьим с 49 баллами.

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