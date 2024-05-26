Кубок Португалии 2023/24, финал

Порту – Спортинг – 2:1

Голы: Эванилсон, 25, Тареми, 100 – Сен-Жюст, 20

Удаление: Сен-Жюст, 29 (Спортинг)

Спортинг очень уверенно выиграл чемпионат Португалии, а сегодня уже на 20-й минуте открыл счет. После подачи углового от Гонсалвеша Сен-Жюст головой отправляет мяч в нижний правый угол. Порту очень быстро отыгрался – ошибка защитника привела к голу Эванилсона.

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После такого активного начала команды сбавили темп. В основное время голов больше не было, поэтому пришлось играть овертайм. Там на 100-й минуте Порту получил отличный шанс, заработав пенальти. Бить пошел Тареми. Иранец реализовал удар с 11 метров и, как оказалось, установил окончательный счет.

Мехди Тареми после своего гола не смог сдержать слез. Форвард уже подписал бумаги для перехода в Интер, поэтому это был его последний матч в составе Порту. Победный гол в финале Кубка – лучшего прощания и быть не может.

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