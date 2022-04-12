"Красные дьяволы" еще на шаг приблизились к назначению нового тренера. Им, вероятнее всего, станет Эрик Тен Хаг.

Манчестер Юнайтед получил устное согласие от нынешнего наставника Аякса, что он возглавит коллектив после завершения сезона, утверждает The Athletic . Соглашение будет рассчитано на 4 года.

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Тен Хага с нидерландцами связывает контракт до лета 2023 года, поэтому МЮ придется согласовывать вопросы еще напрямую с "божьими сыновьями". Никакие соглашения между клубами не будут подписаны к финалу Кубка Нидерландов, в котором Аякс будет играть с ПСВ 17 апреля. Пока тренер и два коллектива от комментариев отказались.

Эрик заменит на тренерском мостике Ральфа Рангника, который доработает с манчестерцами этот сезон, после чего станет консультантом. Сейчас МЮ идет седьмым в турнирной таблице АПЛ, сражаясь за место в еврокубках.

Напомним, 52-летний Тэн Хаг возглавляет Аякс с 2017-го. Наивысшее достижения – выход в полуфинал ЛЧ 2018/19 и два золотых дубля в Нидерландах.

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