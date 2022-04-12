Тен Хаг дал согласие возглавить Манчестер Юнайтед, – The Athletic
"Красные дьяволы" еще на шаг приблизились к назначению нового тренера. Им, вероятнее всего, станет Эрик Тен Хаг.
Манчестер Юнайтед получил устное согласие от нынешнего наставника Аякса, что он возглавит коллектив после завершения сезона, утверждает The Athletic. Соглашение будет рассчитано на 4 года.
" Взяли Рангника из России, где он был техническим директором": легенда Ман Юнайтед раскритиковал клуб за выбор наставника
Тен Хага с нидерландцами связывает контракт до лета 2023 года, поэтому МЮ придется согласовывать вопросы еще напрямую с "божьими сыновьями". Никакие соглашения между клубами не будут подписаны к финалу Кубка Нидерландов, в котором Аякс будет играть с ПСВ 17 апреля. Пока тренер и два коллектива от комментариев отказались.
Эрик заменит на тренерском мостике Ральфа Рангника, который доработает с манчестерцами этот сезон, после чего станет консультантом. Сейчас МЮ идет седьмым в турнирной таблице АПЛ, сражаясь за место в еврокубках.
Напомним, 52-летний Тэн Хаг возглавляет Аякс с 2017-го. Наивысшее достижения – выход в полуфинал ЛЧ 2018/19 и два золотых дубля в Нидерландах.
Эвертон – МЮ: Миколенко поражает Англию, становится лучшим и помогает Ярмоленко – избиение Роналду не только игровое