"Червоні дияволи" ще на крок наблизились до призначення нового тренера. Ним, найімовірніше, стане Ерік Тен Хаг.

Манчестер Юнайтед отримав усну згоду від нинішнього наставника Аякса, що саме він очолить колектив після завершення сезону, стверджує The Athletic. Угода буде розрахована на 4 роки.

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Тен Хага з нідерландцями пов'язує контракт до літа 2023 року, тому МЮ доведеться узгоджувати питання ще напряму з "божими синами". Жодних угод між клубами не буде підписано до фіналу Кубка Нідерландів, у якому Аякс гратиме з ПСВ 17 квітня. Наразі тренер і два колективи від коментарів відмовились.

Ерік замінить на тренерському містку Ральфа Рангніка, який допрацює з манчестерцями цей сезон, після чого стане консультантом. Зараз МЮ йде сьомим у турнірній таблиці АПЛ, борючись за місце в єврокубках.

Нагадаємо, 52-річний Тен Хаг очолює Аякс з 2017-го. Найвище досягнення – вихід у півфінал ЛЧ 2018/19 та два золотих дублі в Нідерландах.

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