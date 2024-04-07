“Львы” в серии пенальти одолели Мальорку и выиграли Кубок Испании-2024. Это первый серьезный трофей Атлетика за 40 лет.

Конец 40-летней "засухи" в видеообзоре матча Атлетик – Мальорка – 1:1 (4:2 в серии пенальти)

Конечно, 60-тысячная севильская Ла Картуха могла вместить далеко не всех желающих посмотреть финал. Руководство Атлетика предложило своим болельщикам неплохую альтернативу – на поле Нуэво Сан Мамеса установили огромные экраны с трансляцией матча. Фанаты забили 53-тысячный стадион под завязку и неистовствовали после победы любимцев. Некоторые ждали этого момента всю жизнь.

Атлетику не следует слишком увлекаться празднованием, ведь впереди еще 8 туров Ла Лиги. Баски имеют вполне реальные шансы выйти в ЛЧ, которой не было с сезона 2014/15.

Último cuarto de hora en San Mamés. @relevo pic.twitter.com/OTCAlLEAq5 — Jonathan Ramos (@JoniRamos) April 6, 2024

Атлетик выиграл Кубок Испании впервые за 40 лет, одолев Мальорку в серии пенальти