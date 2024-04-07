Телевизор собрал 50 тысяч фанатов Атлетика на стадионе без команд – кадры безумия после 40 лет "голода"
Атлетик наслаждается лучшим моментом в своей новейшей истории.
“Львы” в серии пенальти одолели Мальорку и выиграли Кубок Испании-2024. Это первый серьезный трофей Атлетика за 40 лет.
Конец 40-летней "засухи" в видеообзоре матча Атлетик – Мальорка – 1:1 (4:2 в серии пенальти)
Конечно, 60-тысячная севильская Ла Картуха могла вместить далеко не всех желающих посмотреть финал. Руководство Атлетика предложило своим болельщикам неплохую альтернативу – на поле Нуэво Сан Мамеса установили огромные экраны с трансляцией матча. Фанаты забили 53-тысячный стадион под завязку и неистовствовали после победы любимцев. Некоторые ждали этого момента всю жизнь.
Атлетику не следует слишком увлекаться празднованием, ведь впереди еще 8 туров Ла Лиги. Баски имеют вполне реальные шансы выйти в ЛЧ, которой не было с сезона 2014/15.
Атлетик выиграл Кубок Испании впервые за 40 лет, одолев Мальорку в серии пенальти