Команды обменялись голами в каждом из таймов. Дани Родригес вывел Мальорку вперед, но Ойхан Сансет ответил в дебюте второй половины. Больше точных ударов не было ни в основное время, ни в полчаса экстратаймов. Судьбу титула решила серия пенальти.

Атлетик выиграл Кубок Испании впервые за 40 лет, одолев Мальорку в серии пенальти

Атлетик реализовал все свои попытки, а вот Мальорка две испортила – Морланес бесхитростно пробил в руки Агирресабале, Радоньич вообще влепил над воротами. Баски прервали 40-летнюю "засуху" без серьезных трофеев. В 1984-м Атлетик сделал "золотой дубль", а затем держал в своих руках лишь два Суперкубка Испании.